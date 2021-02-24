سجلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت، اليوم الأربعاء، اللحنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 112.461 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات بسببه إلى 2970 حالة.

كما أشار إلى تماثل 155 مريضا للتشافي من الفيروس ليصل إجمالي حالات التغافي من الفيروس إلى 77.537 حالة.

و أضاف أن 21 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

أمت فيما يخص الحالة الوبائية في ولايات الوطن، أوضح الدكتور فورار أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات .