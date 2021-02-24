تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بفرقة البحث و التدخل والأمني الحضري السابع والخارجي بالقطار في غليزان، من توقيف 04 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة ومبلغ مالي يعد من عائدات الترويج، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة في أوساط الشباب.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، تم توقيفهم وضبط بحوزتهم على كمية من المخدرات و 55 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

في نفس السياق، تمكنت الوحدات العملياتية بأمن الولاية من توقيف 06 أشخاص و حجز 06 أسلحة بيضاء من الصنف السادس من مختلف الأنواع والأحجامّ، وهذا على إثر دوريات قامت بها ذات المصالح لمكافحة الإجرام بشتى أنواعه، مكنت من توقيف المشتبه فيهم و ضبط بحوزتهم هذه الأسلحة، حيث تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية في حق السالفي الذكر،وقدموا بموجبه أمام العدالة.