أقدم،اليوم، بطريق العيزار بمدينة خنشلة زوج يبلغ من العمر 48 سنة من دون أطفال على وضع حد لحياة زوجته 38 سنة بآلة حادة تتمثل في ساطور و لا تزال أسبابها مجهولة.

الحادثة التي اهتزت لها إقامة الصنوبر شهدت إقدام الزوج، حسب ما يتم تداوله، على توجيه ضربات لرأس الضحية وكتفها الأيمن وقطع أصابع يدها اليمنى بآلة حادة، حيث وبعد سماع الخبر من قبل مصالح الشرطة والحماية المدينة، تنقلت إلى عين المكان لنقل جثة الضحية إلى مستشفى أحمد بن بلة من طرف مصالح الحماية المدنية، وفتحت الشرطة العلمية تحقيقا في الحادثة، التي لا تزال أشبابها مجهولة.

وحسب ما علمناه من مصادر مطلعة فإن الجاني يعاني من اضطرابات عصبية، وسيصل المحققون إلى دوافع الجريمة.