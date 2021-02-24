سمحت الاختبارات التي أجرتها اتصالات الجزائر في الأيام الماضية من مضاعفة سرعة تدفق الانترنت الى 4 ميغابايت لدى ما يقارب 2 مليون مشترك، حسب ما أكدته اليوم الأربعاء الشركة في بيان لها.

وجاء في البيان أن شركة اتصالات الجزائر "شرعت في عملية تحويل اختبارية والتي لا تزال مستمرة، ستسمح لما يقرب من 2 مليون مشترك بعرض 2 ميغابايت (Mbps) بمضاعفة سرعة التدفق إلى 4 ميغابايت (Mbps) وأن الاختبارات التي أجريت في الأيام القليلة الماضية، على كامل التراب الوطني، سمحت لاتصالات الجزائر بتسجيل تحسن معتبر عند معظم المشتركين المعنيين".

هذا التحسن، يضيف المصدر ذاته، هو "ثمرة المشاريع التي تمت مباشرتها في مجال عصرنة طبقات شبكة الاتصالات الوطنية، من المصدر إلى المشترك، لاسيما من خلال إنجاز المؤسسة لمنافذ جديدة تعتمد على الألياف البصرية، بالموازاة مع ترقية وعصرنه الشبكة النحاسية القائمة، لضمان سرعات تدفق أعلى".