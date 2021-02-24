تجمهر العشرات من مواطني بلدية سيدي لعجال بولاية الجلفة، صباح اليوم الاربعاء، أمام مقر الدائرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن قائمة المستفيدين من حصة 176 سكن اجتماعي مقابل اكثر من 3300 طلب و حصة 689 قطعة أرض بالبلدية.

المحتجون تجمعوا بالعشرات أمام مقر دائرة سيدي لعجال، في الفترة الصباحية ، أين رفعوا لافتات و شعارات تطالب السلطات بتوزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة منذ مدة، مستنكرين التأخر في عملية التوزيع التي ألحقت أضرارا بأرباب الأسر الذين يؤجرون سكنات منذ سنوات، بينما السكنات ببلديتهم انتهت الأشغال بها و مصالح الدائرة تتماطل في التوزيع لأسباب واهية حسبهم .

رئيس الدائرة التقى بالمحتجين و كشف لهم أن القائمة تم إعدادها بنسبة 90% ، وحاليا يقوم بالتحقق في بعض العناصر موجودة بالقائمة ليس لهم الحق من الاستفادة ، متعهدا أيضا بتوزيع الحصة الخاصة بالتجزئات الأرضية في نفس الوقت والتي تم الانتهاء منها.