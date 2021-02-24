أعلن المدير الرياضي لشباب قسنطينة،اليوم الأربعاء، أنه سيتم استقدام لاعبين جدد في فترة الانتقالات المقبلة ما من شأنه المساهمة في تحسين وضعية وأداء الفريق.

وأوضح ياسين بزاز خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النادي أنه "يجب انتداب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة"، حيث سيحاول الطاقم الإداري والفني للنادي اختيار لاعبين من شأنهم "إعطاء دفع جديد للتشكيلة لتغيير وجه الفريق خلال المقابلات القادمة وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل".

وفي هذا الصدد، أكد ذات المسؤول أنه قد تم تحديد نقاط الخلل في تشكيلة الفريق بدقة، مشيرا إلى أن إدارة الفريق "تستهدف استقدام لاعبين جدد محليين أو مغتربين" على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد.

كما أبرز بزاز أن اللاعبين المستهدفين خلال فترة الانتقالات القادمة يوجد منهم من لا يزال مرتبطا بعقد مع فرقهم الحالية.

وبخصوص اللاعبين المسرحين، أفاد المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة أنه بصدد إتمام المفاوضات مع وكلائهم لإيجاد أحسن الحلول التي ترضي الطرفين.

واعتبر ذات المتحدث أن غضب أنصار الشباب "مشروع" خاصة وأن الوضعية الحالية التي يعيشها الفريق "صعبة"، مؤكدا بأن استقدام اللاعبين الجدد من شأنه تحسين الوضعية والخروج بالفريق من الأزمة الحالية.