أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده قررت الأربعاء طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى كراكاس وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار.



وقال الوزير للصحافيين في كراكاس "اليوم، وبقرار من الرئيس نيكولاس مادورو، سلمنا السيدة إيزابيل بريلانتي، إعلانا يعتبرها شخصا غير مرغوب فيه"، وأضاف "أمهلت 72 ساعة لمغادرة الأراضي الفنزويلية".



وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 موظفا رفيع المستوى في نظام نيكولاس مادورو لدورهم في ممارسات وقرارات اعتبر أنها تقوض الديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا.



