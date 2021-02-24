تجاوزت حظيرة السيارات في الجزائر 6.5 مليون مركبة مع نهاية سنة 2019، مقابل ما يزيد عن 6.4 مليون عام 2018، أي بارتفاع قدره 2.47 بالمائة، حسبما أفاد اليوم الأربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح الديوان أن الحظيرة الوطنية للسيارات قد بلغت 6.577.188 مركبة في 2019 مقابل 6.418.212 مركبة في أواخر سنة 2018، أي بارتفاع قدره 158.976 وحدة 2.47 في المائة.

وبخصوص السداسي الثاني من 2019، يشير الديوان إلى أن عدد المركبات المرقمة أو المعاد ترقيمها قد بلغ 861.837 مقابل 819.904 مركبة خلال نفس الفترة من 2018, بارتفاع قيمته 5.11 في المائة أي 41.933 وحدة.

وفيما يتعلق بتقسيم عمليات ترقيم المركبات الجديدة، فقد أكد ذات المصدر على تسجيل ارتفاع طفيف بـ2.30 في المائة، أي 2.500 مركبة، لتبلغ اجمالي 158.976 مركبة مقابل 155.400 وحدة خلال نفس الفترة.

وأوضح المصدر نفسه أن الترقيم النهائي للسيارات الجديدة يعني الانطلاق الفعلي للسير، مضيفا إن تفحص عمليات الترقيم النهائية بالنظر للواردات قد أبان على أن "جزءً من المركبات لم يكن مرقما خلال سنة التصدير أو التصنيع".

أما بخصوص تقسيم عمليات الترقيم واعادة الترقيم خلال السداسي الثاني من 2019،حسب نوع المركبة، فقد أشار الديوان إلى أن الحظيرة الوطنية للسيارات تتكون من 598.644 مركبة سياحية (69.46 في المائة من رقم الأعمال الشامل) و137.795 شاحنة صغيرة (15.99 في المائة) و64.311 دراجة نارية "7.46 في المائة".

وتحصي الحظيرة الوطنية أيضا 28.751 شاحنة (3.34 في المائة) و9.219 جرار فلاحي "1.07"في المائة و7.806 مقطورة (91ر0 في المائة) و6.804 حافلة نقل داخل المدينة-حافلة نقل خارج المدينة (79ر0 في المائة) و7.644 جرار طريق (89ر0 في المائة) وأخيرا 863 مركبة خاصة (10ر0 في المائة).

وبالنسبة للتوزيع الاقليمي, يبين الديوان أن الخمس ولايات التي تعد أكبر عدد من السيارات المرقمة والمعاد ترقيمها خلال السداسي الثاني من 2019 هي الجزائر العاصمة ب 97.624 وحدة 11.33( في المائة من الإجمال)، متبوعة بالبليدة بـ61.988 أي (7.12في المائة), وقسنطينة بـ37.728 وحدة (4.38 في المائة)، والمسيلة بـ31.624 وحدة (3.67في المائة)، وسطيف بـ29.061 (3.37 في المائة).

وفيما يتعلق بجنسية مصنعي المركبات، فإن المركبات الجديدة والمستعملة المرقمة والمعاد ترقيمها خلال السداسي الثاني من 2019 من أصل فرنسي (233.577 مركبة, منها 23.768 جديدة) متبوعة بالمركبات الألمانية (91.205، منها 16.305 مركبة جديدة) واليابانية (89.323، منها 6.510 جديدة) وأخيرا الصينية (24.393 وحدة، منها 5.144 مركبة جديدة).

وتؤكد معطيات الديوان أن المازوت قد مثل ما يزيد عن الثلث، أي بنسبة 39 في المائة من الحظيرة الوطنية للمركبات في حين غلب استعمال البنزين على البقية.

كما إن نسبة المركبات التي تسير بالمازوت قد بلغت 24 في المائة من المركبات السياحية, بينما مثلت المركبات النفعية (شاحنات وشاحنات صغيرة) 12 في المائة.

وللإشارة، تستثنى المركبات التابعة للهيئات النظامية والمجموعات الأجنبية من الاحصاء في إطار بطاقية الحظيرة الوطنية للمركبات التي يُعدها الديوان الوطني للإحصائيات.