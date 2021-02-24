اختبر الجيش الأميركي سلاحا ليزريا جديدا يسمى "الليزر النبضي فائق القصر" (UPSL) يطلق رشقات نارية قصيرة تشبه النبضات، تبلغ قوتها تيراواتًا واحدًا، لمدة لا تزيد على 200 فمتوثانية، أي ربع مليون جزء من الثانية، مقارنة بالحد الأقصى البالغ 150 كيلوواتًا للأنظمة الحالية.



ورغم هذا الوقت القصير، فيمكن لليزر الجديد تبخير سطح طائرة من دون طيار، ويُعتقد أيضا أن بإمكانه تعطيل أنظمة الإلكترونيات القريبة، مما يجعله نبضا كهرومغناطيسيًا (EMP).



وتهدف المجموعة العسكرية الأميركية إلى الحصول على نموذج أولي عملي بحلول أوت 2022.



