يواصل مانشستر سيتي الإنجليزي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي ووضع قدما في ربع نهائي المسابقة بفوزه 2-صفر على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.



وأقيمت المباراة اليوم الأربعاء على ملعب "بوشكاش آرينا" في العاصمة المجرية بودابست كملعب محايد بسبب القيود المفروضة على السفر بألمانيا في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



من جانب آخر، تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة هامة نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه الثمين 1-صفر على مضيفه أتلانتا الإيطالي، في حين عاد مانشستر سيتي بفوز مهم من ملعب بوروسيا مونشغلادباخ الألماني 2-صفر.



وضمن آخر مواجهات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، اضطر أتلانتا للعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه السويسري ريمو فريلير في الدقيقة 18.