تحدث مدرب نادي ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي عن الوضعية الصحية لإسماعيل بن ناصر، وإمكانية مشاركته خلال المواجهة القادمة أمام فريق النجم الأحمر الصربي والمقررة اليوم، بملعب سان سيرو.

وقال التقني الإيطالي خلال الندوة الصحفية :"..بن ناصر لن يكون معنا هذا الأسبوع، ليس لعدم تماثله للشفاء.. ولكنه لا يتمتع بنفس القوة على مستوى العضلات التي كان يعاني من إصابتها وعليه فهو مطالب بعمل أكثر على إنفراد".

وتعرض أحسن لاعب شاب خلال نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة، لإصابة أمام نفس المنافس خلال مواجهة الدوري الأوروبي بالعاصمة بلغراد.