تنطلق جولة الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في طوكيو، من مدينة فوكوشيما اليابانية يوم 25 مارس المقبل، مع إتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وكشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الخميس عن الإجراءات التي ستطبق خلال الجولة التي تستمر 121 يوما، والتي ستنطلق من مركز تدريب كرة القدم "جي- فيلدج" بالقرب من محطة فوكوشيما النووية، والتي شهدت قبل عشر سنوات أسوأ حادث نووي شهدته اليابان.

وقال المنظمون في بيان إن المبادئ التوجيهية تمت صياغتها لضمان حماية جميع المشاركين في جولة الشعلة الأولمبية والمشجعين، والمشاهدين، بالإضافة إلى السكان المحليين،ويحمل الشعلة بالتعاقب عشرة آلاف شخص عبر جميع المحافظات الـ 47 في اليابان ، على أن تنتهي الجولة في الحفل الافتتاحي لأولمبياد طوكيو يوم 23 جويلية.

وكان من المقرر أن تنطلق جولة الشعلة الأولمبية في 26 مارس الماضي، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قررتا قبل ذلك الموعد بيومين ، تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام الحالي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 جويلية لغاية 8 أوت 2021 وتعقبها دورة الألعاب البارالمبية، لذوي الاحتياجات الخاصة من 24 أوت إلى 5 سبتمبر.