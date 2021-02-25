تمكنت مصلحة أمن غليزان من توقيف أربعة أشخاص محل بحث من قبل العدالة والصادرة في حقهم عدة أوامر عدلية.

وهذا بعد عملية بحث وتحري قامت بها المصالح المختصة لكونهم متورطين في عدة قضايا مختلفة.

وفي نفس السياق، تمكنت مصالح الشرطة العلمية بواسطة نظام التعرف الآلي على البصمات من التعرف على الشخص المشتبه فيه بتورطه في قضية سرقة بالكسر من داخل مركبة سياحية بوسط المدينة أين تم توقيفه، وبعد مباشرة التحريات تبين أن المشتبه فيه متورط في عدة قضايا إجرامية.

وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم أمام العدالة .