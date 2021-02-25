يناقش مجلس وزراء المغرب، الذي سيرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك في سابقة في تاريخ البلاد.

وشكل إعلان الحكومة إدراج مشروع قانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، على جدول أعمال مجلسها الأسبوعي، مفاجأة كبيرة للكثير من المتابعين، وذلك بعد رفض قاطع من كل الحكومات المتعاقبة، على امتداد السنوات الماضية، للمطالب التي رفعتها جمعيات مدنية وأحزاب سياسية لقوننة زراعة النبتة المخدرة، واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، بدعوى أن تلك النبتة محظورة وطنياً ودولياً، ولا يمكن التغاضي عن مخالفة القانون.