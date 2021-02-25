أفاد بيان لخلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة، صباح اليوم الخميس، وفاة طفل من بلدية عين بن بيضاء شرقي ڨالمة، بعدما دهسته شاحنة بالحي السكني عطايلية بمدينة عين بن بيضاء، على الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الضحية أصيب إصابات متفاوتة الخطورة، وأنّه تلقى الإسعافات الأولية من طرف أعوان وحدة القطاع للحماية المدنية بالبلدة نفسها، قبل أن ينقل إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالذرعان في ولاية الطارف المجاورة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك .

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث المميت.