أكد اليوم مدير معهد باستور الجزائر الدكتور فوزي درار بخصوص ظهور حالات للفيروس المتحور بالجزائر، أنه من غير الممكن تأكيد الخبر أو تفنيده دون الرجوع إلى المعطيات العلمية، مشيرا إلى أن هناك بحث جيني قائم لمعرفة ما إذا كانت هناك تغييرات وطفرات تطرأ، مضيفا أن هناك تقرير أسبوعي يشرف عليه معهد باستور الجزائر بالتنسيق مع المجلس العلمي لمتابعة تطورات وباء كورونا، و أنه سيتم في غضون نهاية هذا الأسبوع و بكل شفافية إعلان ما سيرد من تغييرات وردت .

وقد جاء ذلك اليوم خلال ندوة صحفية أقيمت على هامش إطلاق مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمجابهة وباء كوفيد 19، وخلالها أشار وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد بخصوص ظهور حالات للفيروس المتحور بالجزائر، أن المختصين في علم الأوبئة عندنا وحدهم من يمكن الكشف عن ذلك ، محيلا الكلمة لمدير معهد بستور الجزائر الدكتور فوزي درّار الذي أوضح قائلا أنه يتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عرض تحاليل الـ "بي سي آر " التي ستتولى وحدها تأكيد وجود المتحور بالجزائر من غيره ، مشيرا إلى أن هذا البحث الجيني قائم " ونحن بصدد التنقيب عما إذا كانت هناك تغيرات في الفيروس " .

ليضيف قائلا يتم كل أسبوع تحضير تقرير يشرف عليه معهد باستور الجزائر بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد كل جديد له علاقة بفيروس كورونا ، و أنهم سيعلنون وبكل شفافية خلال الأيام المقبلة عمّا سيرد من جديد حول التغيرات . ويشار إلى أن السلالة الجديدة ظهرت لأول مرة قبل أسابيع في بريطانيا ثم انتقلت إلى عشرات الدول، وعنها أوضح باحثون في علم الفيروسات أنها أسرع انتشارا من فيروس كورونا .