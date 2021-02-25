يعوّل نادي السّد القطري على مهاجمه الدولي الجزائري بغداد بونجاح خلال مواجهة نهائي كأس قطر أمام الدّحيل والمقررة غدا بملعب الأخير.

ويتواجد بغداد ضمن صدارة هدافي الدوري القطري برصيد 19 هدفا، رقم مرشح للارتفاع في حال مشاركته في المواجهة.

المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز قال خلال الندوة الصحفية التي نقلها الموقع الرسمي للنادي: "عقلية لاعبي السد تتميز بالانتصارات والفوز بكل بمباراة وخاصة ضد الدحيل، الذي يعتبر من أفضل فرق قطر".

مضيفا: "الفريقان لديهما لاعبين أصحاب مستويات عالية وفخور بالتواجد في النهائي وهو ليس للعب فقط لكن للفوز أيضا".

هيئة دوري نجوم قطر أكدت في تغريدة لها على حسابها في تويتر أن تذاكر نهائي كأس قطر بين السد والدحيل قد نفدت كلها بعد ساعات من طرحها على الموقع الإلكتروني للجماهير من أجل اقتنائها، بسبب تهافت الجماهير الكبير على النسبة المحددة للقاء النهائي المقدرة بنسبة 20 % من سعة الملعب تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة.