عثر اليوم الخميس، على جثة متفحمة داخل مكتب رئيس بلدية عين ببوش ولاية أم البواقي . وحسب إذاعة أم البواقي، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين ببوش اليوم صباحا على الساعة 07سا و39د لأجل حريق بمقر بلدية عين ببوش تحديدا بمكتب رئيس بلدية عين ببوش، ولاية أم البواقي.

الجثة تعود لرئيس البلدية البالغ من العمر 56 سنة، وجد متوفيا داخل مكتبه بحروق من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه والصدر ، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف. يضيف نفس المصدر.