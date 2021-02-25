أشارت بعض التقارير الصحفية ، إلى أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، يقترب من قيادة المنتخب الألماني لكرة القدم، في الفترة المقبلة.

وتحدثت صحيفة "بيلد" الألمانية عن موعد تولي كلوب مدرب "الريدز" الحالي مسؤولية تدريب منتخب المانشافت، خلفا لخواكيم لوف.

وأشارت إلى أنه لن يستمر حتى نهاية عقده مع ليفربول الذي سينتهي في صيف عام 2024، وأنه سيتولى مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم القادمة التي ستقام في دولة قطر.

ونفى كلوب سابقا في مقابلات صحفية سابقة، الشائعات حول رحيله، لكن مستقبل المدرب الألماني بات موضع شك بعدما خسر الريدز 4 مباريات متتالية في البريميرليغ.

وأضافت الصحيفة: "هناك فرصة بنسبة 68 % لكلوب في خلافة يواكيم لوف في المنتخب الألماني بعد نهائيات كأس العالم 2022، بينما بنسبة 32% سيستمر مع ليفربول".

وأشار التقرير، إلى أن يورغن قد يغادر ليفربول في صيف 2022، مما يمنحه 6 أشهر من الراحة قبل تولي قيادة منتخب الماكينات أوائل عام 2023، ليقود الفريق في بطولة أوروبا في العام التالي.

وارتبط اسمه بتدريب منتخب بلاده، بعد الخروج غير المتوقع للمانشافت من دور المجموعات في مونديال روسيا عام 2018.