بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.6 % نهاية جانفي الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح ذات المصدر، أن نسبة معدل التضخم السنوي لجانفي 2021 يمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك في الفترة الممتدة من فيفري 2020 إلى جاتفي 2021 مقارنة بالفترة الممتدة من فيفري 2019 إلى جانفي 2020. أما التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر جاتفي 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020، أشار الديوان إلى تسجيل +0.6 %.

أما من حيث التطور وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 0.1 %، وهو تغير نتيجة تطور المنتجات الفلاحية الطازجة والمواد الغذائية الصناعية. وعرفت المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.3 % ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء (+0.9 %) والخضر (+6.7 %) والأسماك (+8.5%).

كما شهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا بنسبة 0.8 %، ما يعكس ارتفاع أسعار بعض المواد لاسيما الحليب والجبن ومشتقاته (+0.5%) والزيوت والدهون (+4.4 %) والسكر والمواد السكرية (2.3 %).

وقد سجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 0.3 % والخدمات (+0.1 %).

وبخصوص السلع والخدمات، سجلت أسعار ومجموعة "الألبسة والأحذية" ارتفاعا بنسبة 0.6 % ومجموعة "المواد المختلفة" (+0.6 %) وباقي المجموعات تميزت بتغيرات معتدلة أو الركود. وخلال كامل سنة 2020، بلغت نسبة التضخم 2.4 % مقابل 2 % في سنة 2019.