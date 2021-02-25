تلعب غدا الجولة الخامسة عشر من المحترف والتي سيستضيف فيها أولمبي المدية على أرضية ميدان إمام إلياس، شباب قسنطينة في ظروف خاصة للأولمبي الذي سيفتقد لمدربه شريف حجار بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل لجنة الانضباط ومنعه من الدخول إلى الملعب وغرف حفظ الملابس، ناهيك عن الغرامة المالية التي تكبدها رفقة إدارة الأولمبي عقب مباراة الجولة الفارطة أمام أتليتيك بارادو.

عوامري عبد الغني المدرب المساعد أكد أن اللاعبين كلهم تركيز من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للبقاء في كرسي الصدارة ، ولم يخف عبد الغني صعوبة هذا اللقاء أمام منافس ورغم نتائجه السلبية في البطولة إلا أن ذلك لا ينقص من سمعته وقوته.

وبخصوص تعداد الأولمبي قال عوامري أن غياب الثلاثي بن أحمد، أماشي، والطيب بسبب الإصابة، لن يؤثر على مردود رفقاء الهداف خلف الله ، لتواجد العديد من الخيارات.