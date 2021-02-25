أكد المدير العام للغابات، علي محمودي، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل مجموع 37 بؤرة حريق غابات خلال شهر فبراير الجاري, منددا بهذه الحرائق "المتعمدة والإجرامية" التي افتعلها أشخاص ذو نوايا سيئة قصد توسيع مساحات المناطق الخالية من الغابات.

وصرح محمودي لدى حلوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية أنه "من المؤسف تسجيل حرائق خلال شهر فيفري أي في عز فصل الشتاء".

وأوضح المدير العام للغابات "لقد سجلنا أياما من رياح السيروكو خلال شهر فيفري لاسيما في 5 و6 و21 من هذا الشهر، حيث شهدنا إشعال حرائق غابات من قبل أشخاص ذو نوايا سيئة يستغلون فرصة ارتفاع درجة الحرارة لإضرام النيران في الفضاءات الخضراء وعلى سبيل المثال في سيدي بلعباس، فقدنا هكتارين من الصنوبر الحلبي".

ومن بين المناطق الأخرى التي مستها الحرائق، ذكر محمودي ولاية بجاية حيث اندلعت حرائق في أراضي خاصة وامتدت إلى أراضي أملاك الدولة وكذا ولاية جيجل التي سجلت في ليلة 6 فيفري نشوب حرائق.

وتطرق محمودي إلى الاجتماع الأخير مع مسؤولي الشركة العمومية طاسيلي للطيران قصد وضع تحت تصرف إدارتها طائرات صغيرة لمكافحة الحرائق التي ستزود انطلاقا من السدود التي تحوزها الجزائر، مضيفا أن القرار النهائي يعود إلى السلطات العليا للبلاد.