أحبطت عناصر الشرطة بالمرسى (شمال غرب الشلف) محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا ينحدرون من ولايات مجاورة انطلاقا من سواحل المدينة، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح أمن ولاية الشلف.

وأوضح ذات البيان أن عناصر الأمن بالمرسى وفي إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية "أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و38 سنة وينحدرون من ولايات مجاورة".

وأبرز المصدر أن هذه القضية تمت استغلالا لمعلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بجمع مبلغ مالي قدره 1.300.000 دج لغرض شراء قارب صيد ومستلزمات تستعمل في الهجرة غير الشرعية عبر البحر، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة الأبحاث والتحريات.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف المشتبه فيهم وهم بصدد تنظيم عملية هجرة سرية عبر أحد شواطئ مدينة المرسى، مع حجز قارب خشبي ومحرك، ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق في القضية.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية في حق الموقوفين، تمت إحالتهم أمام الجهات القضائية بتنس عن قضيتي "تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من أجل الحصول على منفعة مالية" و"مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية".