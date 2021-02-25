عين وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، اليوم الخميس، فيصل زيتوني لتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

بعد تعيينه التقى زيتوني مع مدراء وإطارات الوكالة لإعطاء دفع جديد للوكالة، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لـ"عدل" على "الفايسبوك".

ويعد فيصل زيتوني من إطارات "عدل" حيث تدرج في عدة مناصب بالوكالة بداية من رئيس مشروع ثم مديرا للمشاريع وبعدها عين مديرا جهويا لوكالة "عدل" بقسنطينة ثم مديرا جهويا لوكالة "عدل" بـ"الجزائر-شرق" وبعدها عين في منصب مدير عام مساعد مكلف بإدارة المشاريع.