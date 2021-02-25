حط فريق شباب قسنطينة رحاله مساء اليوم بفندق موقورنو بمدينة البرواقية في ولاية المدية استعدادا للمواجهة التي تنتظره ظهيرة الغد أمام أولمبي المدية في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة المحترف الأول.

وقد أجرى الشباب بقيادة مدربه حمدي ميلود حصة تدريبية بملعب البرواقية لتحضير اللاعبين لهذا اللقاء الذي يكتسي أهمية كبيرة للفريق الذي لا زال يعاني هذا الموسم بفعل النتائج السلبية حيث لا يمتلك أبناء مدينة الصخر العتيق سوى 13 نقطة ويقبع في المراتب الأخيرة بمجموع 13 نقطة، وفي حديثه مع "الخبر" أكد ياسين بزاز مناجير الفريق واللاعب الدولي السابق أنه يراهن كثيرا على شجاعة اللاعبين بتفادي التعثر في مباراة الغد أمام أولمبي المدية متصدر البطولة وتحقيق نتيجة ايجابية قد تعيد الفريق إلى السكة.

وأضاف بزاز أن الوضعية التي يعيشها الشباب هذا الموسم سببها ذهاب أهم كوادر الفريق خاصة منهم بن عيادة وبلقاسمي مؤكدا على الإدارة قامت باستقدام 14 لاعبا جديدا لا زالوا يفتقدون إلى الخبرة والتجربة، وختم بزاز حديثه بطمأنة الأنصار والمحبين بأن الشباب بإمكانه تحسين وضعيته بمرور الجولات.