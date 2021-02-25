تم تأجيل لقاءي أهلي برج بوعريريج-مولودية الجزائر وشباب بلوزداد-شبيبة الساورة، لحساب الجولة 16 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة الناديين العاصميين في الجولة الثالثة من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، حسب البرنامج الذي نشرته الرابطة اليوم الخميس على موقعها.

وتتنقل مولودية الجزائر إلى السنغال لملاقاة نادي تونغيث يوم 5 مارس القادم بمدينة تييس، أما شباب بلوزداد فيستقبل الهلال السوداني، عن الجولة الثالثة.

وتشهد الجولة 16 من الرابطة الأولى، المبرمجة يومي الجمعة 5 مارس والسبت 6 مارس، مباريات قوية على غرار: شبيبة القبائل-اولمبي المدية، نادي بارادو-اتحاد الجزائر واتحاد بسكرة-وفاق سطيف.

جدير بالذكر أن الجولة 15 ستجرى يومي 26 و27 فيفري والتي ستكون مبتورة من لقاء أهلي برج بوعريريج-شباب بلوزداد.