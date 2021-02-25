أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الخميس، توقيف سائق شاحنة ذات مقطورة تسبب في حادث مرور تم تداوله في شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت ذات المصالح في بيان لها أن كاميرات المراقبة التابعة لمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر رصدت صباح اليوم بالطريق السريع الشرقي باتجاه الجزائر العاصمة، قيام سائق شاحنة ذات مقطورة بمناورة خطيرة عرضت حياة الآخرين للخطر مما أدى إلى اصطدام سيارة سياحية بمركبة تابعة لمصالح الشرطة دون تسجيل أضرار جسيمة.

وأضاف نفس البيان أن مصالح الأمن قامت بتوقيف سائق الشاحنة وتحويله إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.