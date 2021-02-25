أودع بعد ظهيرة يوم الخميس مسيرو نادي اتحاد بلعباس الملف الكفيل بالحصول على إجازة النادي المحترف كاملا على مستوى مديرية مراقبة التسيير المالي التي يرأسها رضا عبدوش، وذلك بعد تنقل كل من المدير العام للشركة الرياضية عباس مرسلي والسكرتير العام فوزي بوعناني صبيحة الخميس إلى العاصمة في أعقاب تمكنهم من تسوية كل الإجراءات القانونية والإدارية قبيل حوالي 24 ساعة من ذلك.

وحسب ما أكده السكرتير العام لاتحاد بلعباس بوعناني فإن كل الإجراءات تمت وفقاً لما تنص عليه القوانين ، ما من شأنه أن يجنب نادي المكرة عقوبة خصم نقطة من رصيده في جدول الترتيب العام لبطولة الموسم الكروي الجاري كإجراء أولي خاصة بعد اقتراب موعد إسدال الستار عن المهلة التي حددتها لجنة الانضباط لمباشرة تسليط العقوبات على الأندية المتخلفة عن إيداع ملفاتها.

وكانت لجنة الانضباط قد أقرت خلال آخر اجتماع رسمي لها بتغريم اتحاد بلعباس بما قيمته 30 مليون سنتيم بحكم عدم احترام النادي لتاريخ 11 فبراير 2021 كآخر أجل لإيداع ملف إجازة النادي المحترف، مع أن ذات اللجنة مددت مهلة إيداع الملفات إلى تاريخ 26 فبراير 2021، وهو ما عجل بمسارعة إدارة إتحاد بلعباس إلى تسوية الإشكال قبيل انتهاء المهلة المحددة بساعات فقط تفادياً للعقوبة.

وكان مسيرو الاتحاد قد تمكنوا أيضا من تأهيل المدرب الجديد معز بوعكاز بمعية مساعده حدو مولاي على مستوى الرابطة الوطنية، ما سيفسح المجال أمام الثنائي المذكور ليكون حاضراً من على دكة البدلاء بمناسبة استقبال اتحاد بلعباس لضيفه شبيبة سكيكدة عصر يوم الجمعة فوق أرضية ميدان 24 فبراير 56 برسم الجولة 15 من دوري الرابطة المحترفة الأولى.