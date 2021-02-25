قصف مسلحون مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا بقذائف صاروخية "آر.بي.جي" مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.



ونقلت مصادر إعلامية اليوم الاربعاء، عن حاكم مدينة بورنو عاصمة مايدوجوري بابا جانا زولوم قوله "إن هذه لحظة حزن شديد لسكان الولاية وحكومتها"، مشيرا إلى تضرر نحو 60 شخصا، لاقى 10 منهم حتفهم، ولم يتضح على الفور من وراء الهجوم.



ويعدّ هذا الهجوم هو الأسوأ منذ عام على مايدوجوري التي تمثل بؤرة الصراع مع إرهابيي "بوكو حرام" المستمر منذ عشر سنوات شمال شرق البلاد.



ووقع القصف بعد أقل من شهر على قيام الرئيس محمد بخاري بتغيير قيادات الجيش التي كانت تدير الإقليم منذ زمن طويل مع تفاقم عنف الإرهابيين به، فيما تقاتل القوات المسلحة لاستعادة بلدات أخرى في الشمال الشرقي اجتاحها الإرهابيون.



