قال وزير الدولة وسيط الجمهورية ، كريم يونس ، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيد الكفاءات لإصلاح الاخلاقيات للابقاء على أسس الدولة، محذرا من المحتالين، الذين يتاجرون بغبن المواطن بشتى الطرق.



و اعترف في اللقاء الجهوي الذي عقد اليوم الخميس بعنابة وضم 15 ولاية من الشرق، بوجود الرشوة في دواليب الادارة، مؤكدا أنه بسببها عرقل مسار الاستثمار في الولاية، وعلى المواطن الدفاع عن حقه، وهو ما يعني الدفاع عن حقوق غيره، و استشهد في هذا الصدد بالعراقيل التي عرفتها وتيرة انجاز مجموعة فنادق بكل من عين تموشنت و شرشال و جيجل و الطارف، و كذا بجاية، وهي ممارسات حالت دون الاستثمار، وعرقلة التنمية و زادت من غبن المواطن ، وهو أمر دفع الجماهير إلى الخروج إلى الشارع.





