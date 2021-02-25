توفي شاب في العشرينيات من العمر، مساء اليوم، بطلق ناري في الرأس من مسدس آلي في بلدية حاسي بونيف في وهران.



الحادثة كما ذكرت مصادر محلية وقعت في المنزل العائلي للراحل، في حدود الساعة الثامنة مساء، حيث أطلق الضحية رصاصة على رأسه من مسدس شقيقه الشرطي، ليلقى حتفه في المنزل فورا، قبل وصول الإسعافات.



وقد عاشت بلدية حاسي بونيف حالة استنفار كبيرة، بعد انتشار خبر الحادث المؤلم. حيث تنقل ضباط من الأمن الولائي لوهران إلى هذه البلدية فور ورود الخبر.



ويجهل إن كان الراحل قد أصاب نفسه خطأ برصاص مسدس شقيقه.