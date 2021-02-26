أكدت منظمة الأمم المتحدة، إن حوالي 60 بالمائة من السوريين لا يصلهم الغذاء بشكل منتظم، مشيرة إلى أن هناك خطة جديدة يجري العمل عليها لإيصال المساعدات.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن، عبر الفيديو، حول الأزمة الإنسانية في سوريا، إن "12.4 مليون سوري لا يحصلون بانتظام على ما يكفيهم من الغذاء الآمن".

وأفاد بأن "حوالي 4.5 ملايين شخص إضافي انضموا إلى السوريين غير القادرين على الحصول على الغذاء بانتظام، خلال العام الماضي"، معتبرا أن "هذه الزيادة غير مفاجئة لأن الاقتصاد السوري الهش عانى من صدمات متعددة خلال الأشهر الـ18 الماضية، مثل الانخفاض الكبير بقيمة الليرة". وأضاف: "نتيجة للأزمات الاقتصادية تحمل أكثر من 70 بالمائة من السوريين ديونا جديدة خلال العام الماضي"، لافتا إلى أن "الأسر السورية أصبحت ترسل أولادها للعمل بدلا من المدرسة حتى يتمكنوا من إطعامهم".

وكشف أن "أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة في سوريا يعانون من التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن ونخشى أن يزداد هذا العدد".

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، أكد لوكوك "ضرورة إتاحة جميع القنوات لإيصال المساعدات عبر الحدود التركية إلى شمال غرب سوريا التي يستفيد منها حوالي 2.4 مليون شخص شهريا"، مشيرا إلى أنه "يجري حاليا وضع خطة تشغيلية جديدة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا تراعي مخاوف الأطراف المعنية".

وأضاف: "الاقتراح الجديد يقضي بأن تعبر قوافل المساعدات الأممية خطوط المواجهة، ويتم توزيعها بمشاركة مناسبة من المتطوعين المحليين والشركاء الآخرين ذوي الصلة"، محذرا من أنه "في حال عدم تجديد مجلس الأمن تفويضه في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى معاناة وخسائر في الأرواح على نطاق واسع للغاية".