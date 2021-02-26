أفاد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن الحكومة ستدرس اقتراحا بأن تخضع باريس لإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار كوفيد -19.

وقال أتال لراديو "فرانس إنتر" اليوم الجمعة إنه "من الواضح أن هذا سيجري دراسته"، رغم أنه أضاف أن لديه بعض الشكوك حول ما إذا كان هذا الإغلاق القصير سيكون له تأثير أم لا.

وكان نائب عمدة باريس قال أمس الخميس إن باريس ستقدم خطة إغلاق مدتها ثلاثة أسابيع إلى الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قال في وقت سابق إن فرنسا ستفرض إجراءات من بينها إغلاق أبواب نهاية الأسبوع في باريس و19 منطقة أخرى اعتبارا من بداية مارس إذا ساءت اتجاهات كوفيد -19.