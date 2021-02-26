انتشلت فرقة من غطاسي الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بڨالمة، مساء الخميس، جثة غريق يبلغ قيد حياته 54 سنة، من داخل مجمع مائي مخصص للسقي بالمزرعة النموذجية عبد المجيد ريشي ببلدية بلخير بڨالمة.

وأوضحت خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بأنّ عملية الانتشال تمت في حدود الساعة 19 و30 دقيقة، أين تمكنت فرقة الغطاسين من استخراج جثة الغريق "د.ك"54 سنة، كما أنّها أسعفت شخصا ثان بعين المكان، يبلغ 28 سنة.

وقامت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، بنقل الضحيتين الاثنتين على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية، إلى مستشفى عقبي، أين حوّل الضحية المتوفّى إلى مصلحة حفظ الجثث.