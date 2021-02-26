أعطى الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعليمات صارمة للمدراء بضرورة العمل الدؤوب لرفع نسب التحصيل إلى أعلى قدر ممكن.

وشدد المدير العام خلال اجتماع دوري تنسيقي بمقر المديرية الجهوية "وسط شرق" بولاية بومرداس، على ضرورة التجسيد الفعلي للاتفاقية التي تم إبرامها مع القرض الشعبي والغرفة الوطنية للموثقين لتحصيل الأموال العالقة على مستوى مكاتب الموثقين.

وأوضح بيان المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه يجب احترام آجال تسليم السكنات مع الرفع من وتيرة الإنجاز في الورشات السكنية التي تعرف بطء في الإنجاز .

كما أمر المدير العام بالشروع في تحرير الإعذارات للمكتتبين المتخلفين عن دفع مستحقات المسكن في المشاريع التي انتهت بها الأشغال بشكل كلي.

وأكد على تسوية العقود العمرانية للمشاريع السكنية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المنجزة قبل سنة 2008.