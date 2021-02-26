أكد رئيس عمادة الأطباء وعضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور بقاط بركاني، بعد ظهور أول حالتين من السلالة الجديدة للفيروس، أنه أمر عادي، وهذه السلالة لها نفس أعراض السلالة الكلاسيكية، وخطورتها تكمن في سرعة تنقلها قد تصل إلى ثمانية أضعاف.

وتوقع بركاني في حديثه لإذاعة سطيف، ظهور هذه السلالة في بلادنا، ومعهد باستور تعامل بكل صراحة وكشف عن الحالتين.

وأكد رئيس عمادة الأطباء، أنه من الضروري الانطلاق في عملية التحريات والتحقيقات الوبائية لعزل المشتبه فيهم حتى نحاصر هذه السلالة .

وأشار المتحدث إلى أن "تعليق الرحلات الجوية بالكامل مهم جدا"، وضروري في هذه الظروف، مشيرا إلى أنه "حاليا لا نتوقع أي إجراءات الحجر لأن الوضعية متحكم فيها".

وتابع بقاط، أنه "علينا الانتظار من أسبوع إلى أسبوعين للتأكد فعليا من تطور الحالة الوبائية في البلاد مع هذه السلالة "، مع "تراخي المواطنين كثيرا مع إجراءات الوقاية"، داعيا إلى العودة والالتزام وأخذ الأمور بجديّة وصرامة.

وأكد بقاط بركاني، أن "الحل يكمن في تسريع وتيرة التلقيح، وغلق المجال الجوي، واستعمال القناع الواقي والتباعد الاجتماعي".

من جهة أخرى، دعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى تأجيل مباريات وفاق سطيف وبلوزداد مع فرق جنوب إفريقيا حتى لا نُغامِر الفرق الجزائرية.