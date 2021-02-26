أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أن عناصر الحماية تدخلوا فجر اليوم في حدود الساعة 04 سا45 د، لتقديم إسعافات وإنقاذ مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي 60 مسكن بلدية ودائرة البويرة.

الضحايا وجدوا وهم يعانون من صعوبة في التنفس، وغثيان، تم نقلهم إلى مستشفى البويرة منهم رجل يبلغ من العمر 72 سنة و 3 نساء تتراوح أعمارهن بين 38 و 65 سنة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى حالة وفاة و 95 حالة اختناق منذ مطلع السنة .