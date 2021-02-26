تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول من معالجة قضية نوعية تم من خلالها توقيف أحد المجرمين الخطيرين المطلوبين لدى العدالة والهارب لأكثر من ست سنوات بعد أن كان متواجدا حسب المعلومات المستقاة بتونس.

وبحسب بيان صحفي لخلية الإعلام بأمن تبسة، والذي تسلمت "الخبر" نسخة منه فإنه أثناء قيام ذات المصلحة بدوريات رقابية أمنية على مستوى وسط مدينة تبسة، أين لفت انتباههم وجود أحد الأشخاص الخطيرين المعروفين لدى مصالح الأمن، متورط في عدة جنايات، والذي كان في حالة فرار ومحل نشريات بالقبض منذ عدة سنوات ، ليتم تطويق المكان مع اتخاذ جميع الإجراءات و توقيفه

وبعد التأكد من هويته تم تنقيطه على مستوى المحفوظات المحلية لأمن الولاية، أين تبين أنه محل أربعة أوامر بالقبض منذ سنة 2016 بالإضافة إلى أنه محل أكثر من ثلاثة أحكام قضائية نهائية بالحبس، ومحكوم عليه في إحداها بعشر سنوات سجنا نافذة، وذلك بسبب تورطه في عدة قضايا جنائية خطيرة،

وبعد اجراءات التعرف و إتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع تقديم المشتبه فيه أمام العدالة بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة في حقه.