أوقفت الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 36 سنة تورطوا في تزوير أوراق نقدية بالعملة الوطنية وطرحوها للتداول عبر أسواق المواشي بمدينة الشلف.

وحسب خلية الاتصال بالأمن الولائي، فإن الجناة تم توقيفهم على إثر تفتيش الشاحنة التي كانوا على متنها وتحمل ترقيم ولاية الشلف، حيث تم العثور بحوزتهم على 258 ورقة نقدية من فئة 2000 دج و 146 ورقة من فئة 1000 دج بمبلغ مالي إجمالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 66 مليون سنتيم مزورة مهيأة للصرف والتداول في سوق الماشية.

وقد تم تحويل الموقوفين إلى محكمة الشلف، أمس، بتهمة تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية إصدار وتوزيع وبيع أوراق نقدية مقلدة بالعملة الوطنية لغرض الطرح والتداول في السوق.