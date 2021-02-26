أنهت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بتبسة، التحقيق في قضية تتعلق بالإجهاض والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، مع المشاركة في الإجهاض، وعدم التبليغ عن جناية، تورط فيها 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة.

وجاء في بيان خلية الإعلام والصحافة لأمن ولاية تبسة، والذي تحوز "الخبر" نسخة منه، أن فتح التحقيق في هذه الوقائع كان على إثر تلقى ذات المصلحة نداء من طرف قاعة الإرسال يفيد بالعثور على مولود حديث العهد (من جنس أنثى) خلف أحد العمارات بأحد الأحياء التابعة لقطاع اختصاص الأمن الحضري الخامس، ليتم فور تلقى الإرسال التنسيق مع النيابة المختصة والتنقل إلى عين المكان بتدعيم من عناصر تحقيق الشخصية التابعين للمحطة الرئيسية للشرطة العلمية بأمن ولاية تبسة، وذلك من أجل معاينة المكان وأخذ أي عينات أو أثار تفيد التحقيق.

وتوصل المحققون بذات الفرقة وحسب المعلومات المستقاة وتحليل العينات المأخوذة من مسرح الجريمة، تورط فتاة رفقة عائلتها المتكونة من أمها وشقيقها في قضية الإجهاض مع القتل العمدي، بمشاركة سيدة أخرى في عملية الإجهاض وعدم التبليغ عن جناية.

ويضيف البيان أنه تم توقيف المتورطين مع استدعاء وسماع كل من له علاقة بالعائلة لتسفر إجراءات تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة عن إحالة الملف أمام قاضي التحقيق ليصدر في حق المتورطين الرئيسيين الثلاثة في جلسة السماع الأولي أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت، والسماع للسيدة الرابعة على سبيل الشهادة في انتظار استكمال التحقيق والمواجهة وجدولة القضية للمحاكمة.