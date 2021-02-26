اهتزت مدينة سيدي عقبة بولاية بسكرة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في الواحدة و العشرين من العمر تلقى طعنة قاتلة من شاب آخر في الثانية و الثلاثين من العمر.

واستنادا الى مصادر متطابقة فان الضحية كان عائدا ليلا من مسكن جده بحي بوزيتونة و في الطريق المؤدي الى عين الناقة بالقرب من مركز التكوين المهني اعترض سبيله الجاني، فحدثت ملاسنات كلامية، فوجه له طعنة قاتلة بسكين اصابه على مستوى البطن ثم انهال عليه بحجر على مستوى الوجه ليلفظ انفاسه الأخيرة في موقع الجريمة.

و علم أن مصالح الأمن أوقفت الفاعل وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة فيما حولت الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي عقبة .