أدانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم، سائق الشاحنة المتسبب في حادث مرور بنستين حبس نافذا وسحب رخصة السياقة.

ومثل المعني في اطار اجراءات المثول الفوري، بعد توقيفه أمس على مستوى الطريق الاجتنابي الشمالي للعاصمة وبالتحديد بالقرب من حي الموز.

وأظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع قيامه بمناورة خطيرة تسببت في اصطدام سيارتين احداها لمصالح الشرطة.

وأثار الفيديو تعليقات كثيرة، فاعتبر البعض أن سائق الشاحنة أراد تفادي صاحب دراجة نارية كان يقود بطريقة متهورة.