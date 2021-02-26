أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر انهيار سلالم بناية قديمة صباح اليوم الجمعة بالقصبة السفلى (الجزائر العاصمة)، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم أول خالد بن خلف الله أن مصالحه سجلت صبيحة اليوم, على مستوى 3 شارع حاج عمر بحي القصبة السفلى، انهيار سلالم داخلية لبناية قديمة، مما خلق حالة من الفزع لدى السكان.

واضاف ذات المسؤول أنه تم نقل الأشخاص المصابين الذين يعانون من رضوض متفاوتة الخطورة نحو مستشفى لمين دباغين (مايو سابقا) للتكفل بهم.

وينتظر أن تقوم مصالح الرقابة التقنية التابعة لبلدية القصبة بمعاينة مكان الحادث لتحديد نسبة الضرر التي طالت البناية القديمة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق ذات المصدر.