أوقفت مصالح الأمن الحضري الخامس لأمن سكيكدة، مقتحم حرمة أحد مساجد حي 20 أوت 55 عن طريق التسلق والكسر بظرف الليل والإخفاء.

وحسب بيان خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة، فإن المشتبه فيه الذي كشفت كاميرات المسجد عن هويته، استولى على مبلغ مالي وتلفاز و8 ساعات من مختلف العلامات وبعض الأغراض.

الضبطية القضائية فور تلقيها البلاغ سارعت إلى عين المكان، حيث قامت بمعاينة ميدانية مع البحث والتحري عن المتورط في القضية الذي ألقي عليه القبض في محطة المسافرين محمد بوضياف، وتحويله الى مقر الأمن أين أنجز ضده ملف قضائي تم بموجبه احالة المشتبه فيه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.