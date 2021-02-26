لم تثمر حملة البحث التي شارك فيها مئات المواطنين، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، في العثور على الشاب فكري بن شنين، الذي اختفى منذ صباح الأربعاء الماضي، في محيط غابة كاناستيل شرقي مدينة وهران.

وقد استجاب مئات الشبان للدعوة لمواصلة البحث عن هذا الطالب الجامعي، المعروف باسم "فكرينيو" البالغ من العمر 24 سنة والذي يتابع الدراسة في جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. والذي اشتهر في السنوات الأخيرة بفيديوهاته الساخرة والهزلية، التي تلقى متابعة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تجندت الجمعيات الرياضية، ومنها جمعية متسلقي الجبال، إلى جانب أكثر من 150 عون للدرك الوطني الذين اصطحبوا الكلاب المدربة، كما تم وضع طائرة هيليكوبتر في الخدمة للمشاركة في الأبحاث. وقام المشاركون في العملية بتمشيط كامل لغابة كاناستيل، واستعمل مشاركون "درون" ونزلوا منحدراتها وتسلقوا مرتفعاتها، وتوغلوا في كل بقعة للبحث عن "فكرينيو"، لكن دون جدوى.

وكان هذا الطالب الجامعي المنحدر من مدينة معسكر، قد توجه صباح الأربعاء الماضي إلى غابة كاناستيل ليجري حصة تدريبية، على الساعة الثامنة والنصف، على متن سيارته من نوع فولكسفاغن بولو تحمل ترقيم ولاية الشلف. إلا أنه لم يظهر له أثر طول اليوم، ما دفع عائلته إلى توجيه نداء على شبكة التواصل الاجتماعي للذين يعرفونه أن يدلوها عن مكان تواجده.

ونظمت يوم أمس الخميس عملية بحث عنه في غابة كاناستيل من طرف رفاقه ومجموعة من الشبان الذين يترددون على هذه الغابة لممارسة الرياضة، حيث تم العثور على سيارته في حظيرة لأحد المجمعات السكنية وهي مركونة وفي وضعية طبيعية. ليطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي نداء آخر مساء أمس للتوجه إلى الغابة للبحث عن "فكرينيو". وتواصلت الأبحاث إلى ساعة متأخرة من ليل أمس دون جدوى.

وعادت الأبحاث في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة عن فكري بن شنين، بمشاركة الدرك الوطني والحماية المدنية. وخرج قرابة الألف شاب في هذه الحملة للبحث عن الطالب المفقود. واستمرت الأبحاث طوال نهار اليوم الجمعة، دون أن يتم العثور على أي دليل عن تواجد هذا الطالب.