تسبب انفجار للغاز في بلدية وادي الماء بولاية باتنة في إصابة شخص، وفق ما نقلت المديرية العامة للحماية المدنية بالولاية.

وجاء في بيان ذات الهيئة "إصابة شاب في 27 من العمر عصر اليوم بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء مختلفة من جسمه جراء تسرب للغاز متبوع بانفجار بحي المجاهدين ببلدية وادي الماء".

وأضاف نفس البيان أنه تم إخماد الحريق من طرف مصالح الحماية المدنية، فيما حول المصاب إلى مستشفى مروانة، حيث تبقى أسباب حادثا محل تحقيق من طرف الجهات المختصة.