أعلن الأمير هاري، دوق ساسكس، أنه اضطر إلى التنازل عن مهامه الملكية في سبيل حماية نفسه وأسرته من "جوّ مسموم" تسببت فيه الصحافة البريطانية.

وقال هاري في حوار لبرنامج تليفزيوني أمريكي إن "صحته النفسية كادت تتحطم"، وإنه "فعل ما يجدر بأي زوج أو أب أن يفعله".

وأصرّ دوق ساسكس أنه "فضّل التراجع على الانهيار"، وأن الأمر "لم يكن تخليًا .. لن أتخلى أبدا، سأظل دائما أشارك. حياتي مكرّسة للخدمة العامة وزوجتي مستعدّة لذلك".

وقال هاري: "كانت أجواء بالغة الصعوبة على نحو ما شاهد كثيرون. نعلم جميعا كيف يمكن أن تبدو الصحافة البريطانية".

وانتقل الزوجان، اللذان ينتظران مولودهما الثاني، للعيش في كاليفورنيا مع طفلهما آرتشي غداة الإعلان عن خطة للتنازل عن مهامهما كعضوين عاملين بارزين في العائلة الملكية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال هاري وميغان حينها إنهما يسعيان للعمل على إعالة نفسيهما والاستقلال المالي.

وأكد قصر بكنغهام الأسبوع الماضي أن هاري وزوجته ميغان ماركل لن يستأنفا مهامهما الملكية.

وقد سُجِّل الحوار قبل التأكيد على أن هاري وميغان لن يستأنفا مهامهما الملكية.

واتخذ دوق ودوقة ساسكس إجراءً قانونيا ضد مواقع إعلامية.

وحصلت ميغان ماركل على حكم قضائي لمصلحتها ضد صحيفة ميل أون صنداي بعد نشر الأخيرة مقاطع من رسالة كانت ميغان قد بعثتها إلى أبيها.

ولدى شروع ميغان في إجراءات الدعوى ضد الصحيفة، تحدث هاري عن أثر "مؤلم" تسببت به حملة صحفية "قاسية" استهدفت زوجته.

وقالت ميغان حينها: "فقدتُ أمي يومًا، وها أنا الآن أشاهد زوجتي غرضًا لسهام نفس القوى الغاشمة .. أخشى ما أخشاه أن يعيد التاريخ نفسه"، في إشارة إلى أمه الأميرة الراحلة ديانا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقام هاري دعوى تشهير ضد ناشر صحيفة ميل أون صنداي.

بعد إعلان تخليهما عن المهام الملكية، محطات في رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان

PA Media

وفي حواره مع البرنامج التليفزيوني الأمريكي، دافع هاري عن مسلسل ذا كراون الذي تعرضه منصّة نتفليكس وسط انتقادات وجّهتها بعض الدوائر للطريقة التي تناول بها المسلسل تاريخ الأسرة الملكية.

وقال هاري: "بالطبع لم يكن التناول بالغ الدقة، لكنه يعطي فكرة عن أسلوب الحياة وما يكتنفها من ضغوط وأعباء على أعضاء الأسرة الملكية، وما يمكن أن ينتج عنها".

وأضاف دوق ساسكس: "أرتاح إلى مشاهدة ذا كراون أكثر من القصص التي تُروى عن عائلتي، أو عن زوجتي، أو عنّي أنا شخصيا".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تواترت أنباء عن تعاقد هاري وميغان مع منصة نتفليكس لعمل عدد من البرامج ربما قد يظهر الزوجان في بعضها.

وكشف هاري في حواره عن أول كلمة نطق بها آرتشي وهي "تمساح"، وعن أن الملكة إليزابيث الثانية أرسلت إليه ماكينة لتحضير رقائق الوافل للاحتفال بالكريسماس.

وأوضح دوق ساسكس أن الملكة (94) عاما ودوق إدنبره (99) يتحدثان عبر الفيديو باستخدام تقنية زوم مع العائلة ويشاهدان آرتشي يلعب أثناء الحديث.