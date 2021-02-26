وصل، اليوم الجمعة، عدد من الطلبة الفلسطينيين إلى مطار هواري بومدين الدولي لمزاولة دراستهم في الجزائر، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للسفارة الفلسطينية على "الفايسبوك".

وجاء في منشور السفارة "بعد جهود حثيثة ومتابعه يومية من قبل السفارة ووزارة الخارجية الفلسطينية تكللت هذه الجهود بالنجاح وأسفرت عن وصول عدد 63 طالب وطالبة من أبنائنا الدارسين في الجامعات الجزائرية ليلتحقوا بجامعاتهم".

وحسب نفس المصدر فقد تم ترتيب إجراءات الدخول حسب النظام وتم إرسال الطلاب في حافلات خاصة بالنقل الجامعي أقلتهم إلى الإقامة التي سيقضون فيها مدة الحجر الصحي.

وتقدمت سفارة فلسطين في الجزائر بالشكر لكل من ساهم في تسهيل عودة هؤلاء الطلاب لاستئناف دراستهم سواء المسئولين في وزارة التعليم العالي أو وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.