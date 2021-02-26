أكدت جمعية الجالية الجزائرية للتضامن بألمانيا أن حالة الشاب أمين بوهالي تتحسن بمرور الأيام بدليل الانخفاض المستمر لوزن رجله.

وأفادت الجمعية التي تكفلت بنقله من الجزائر للعلاج بألمانيا، على صفحتها الرسمية، أنه قد تم تجديد تأشيرة إقامته رفقة والده الذي يرافقه بألمانيا إلى غاية الثالث عشر من شهر افريل المقبل.

ومن المنتظر أن ينتقل أمين في الأيام المقبلة إلى مستشفى اخر من أجل أن يخضع إلى فحوصات طبية عامة على كل جسمه، حسب ما أكد عليه الدكتورshengali الذي يشرف على علاج أمين، وهو الأمر الذي يستدعي ترتيب سيارة إسعاف خاصة لصعوبة نقله من المستشفى الذي هو فيه إلى مستشفى اخر مع اشتراط أن يكون في المستشفى الذي يستقبله سرير كبير يليق بحجم رجله.

وأفاد بيان الجمعية أن الدكتور الألماني لم يوضح المدة اللازمة للعلاج التي سيستغرقها أمين، الذي يتواجد في أحسن حال ومعنوياته مرتفعة ويشكر كل من يسأل عنه و هو يطلب منكم الإستمرار في الدعاء له.