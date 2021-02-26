شدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، خلال مشاركته اليوم الجمعة في المؤتمر الدولي الذي نظمه معهد بروكنجز للأبحاث بواشنطن، "تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الأزمات في محيطنا الإقليمي".

وأكد بوقدوم في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" على "أهمية ترقية الحلول السلمية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الأزمات في محيطنا الإقليمي"، مشددا على الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التحديات المتعددة المطروحة قاريا ودوليا.